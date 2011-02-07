Арьев верит в оппозиционность Тягнибока

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Владимир Арьев на встрече с украинской общиной Нью-Джерси в США заявил, что наилучшим опровержением слухов о финансировании «Свободы» Олега Тягнибока из кругов, приближенных к Партии регионов, могли бы стать совместные действия этой партии вместе со всей оппозицией.

Об этом сообщает «Народная самооборона».

Владимир Арьев отметил, что его взгляды отличаются от взглядов господина Тягнибока. «Я надеюсь, он отошел от того, чтобы говорить: «во всем виноваты жиды и москали». Я вообще считаю, что если кто в первую очередь и виноват в том, что происходит в стране, то это все же мы сами. Потому что если бы мы сами не дали своим единством и принципиальной позицией сделать то, что сделали сегодня с Украиной, то никто бы этого не смог сделать», - считает депутат.

«Я считаю в данном случае, что мы с Тягнибоком можем быть по крайней мере тактически едины в борьбе против режима. Я бы очень хотел, чтобы он наконец понял это. Ходит множество разных слухов о сотрудничестве Тягнибока с определенными лицами, принадлежащими к режиму. Я не верю слухам. Но я думаю, что если бы Тягнибок действительно согласился на совместные действия оппозиции, то это было бы лучшим опровержением слухов, что он финансируется где-то там от лиц, близких к Партии регионов», - отметил «самооборонец».