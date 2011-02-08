Правозащитная организация сообщила о 297 погибших в Египте (ВИДЕО)

В Египте, где с 25 января проходят массовые акции протеста, погибли как минимум 297 человек, такие данные в понедельник, 7 февраля, обнародовала международная правозащитная организация Human Rights Watch, сообщает Lenta.ru.

По словам представителей организации, данные о погибших получены сотрудниками HRW в семи больницах, расположенных в Каире, Суэце и Александрии - городах, где акции протеста носили наиболее массовый характер. Официально Минздрав Египта с момента начала волнений ни разу не сообщал данных о числе погибших и пострадавших.

Антиправительственные акции протеста, участники которых требовали проведения в стране реформ и отставки президента Хосни Мубарака 29 января Мубарак произвел перестановки в правительстве, назначив, в частности, впервые с 1981 года вице-президента. Этот пост занял глава разведки Омар Сулейман. 1 февраля Хосни Мубарак выступил с телеобращением, в котором пообещал не выдвигать свою кандидатуру на очередных президентских выборах, намеченных на сентябрь 2011 года. Требование оппозиции о немедленном уходе в отставку Мубарак категорически отверг.

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