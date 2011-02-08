Турция помогает крымским татарам бескорыстно – Джемилев

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, утверждает, что предоставляемая крымским татарам со стороны Турции помощь является абсолютно бескорыстной.

Об этом он заявил в интервью «Главреду», отвечая на соответствующий вопрос.

«Турецкое руководство очень считается с общественным мнением в своей стране. С турецким народом у нас очень близкие родственные отношения. Близость языков, традиций, культуры, обычаев, кроме того, в Турции живет не меньше четырех миллионов турок крымскотатарского происхождения, среди них много государственных деятелей. Поэтому любая помощь со стороны Турции в решении проблем крымскотатарского народа воспринимается общественностью очень положительно», - заявил Джемилев.

«Какая же может быть корысть между близкими родственниками?» - добавил он.

Напомним, во время недавнего визита Джемилева в Турцию была достигнута договоренность об оказании турецкой стороной помощи в приобретении и строительстве жилья для крымских татар, строительстве школ с обучением на крымскотатарском языке и т.п.

Интервью читайте скоро на «Главреде».