Онопенко не будет подавать в отставку

Глава Верховного суда Василий Онопенко заверяет, что не намерен подавать в отставку.

«У меня нет сегодня оснований подавать в отставку, потому что Конституция, закон четко предусматривает, когда я могу подать в отставку», - сообщил он в эфире телеканала ICTV.

Онопенко признал, что на него сейчас оказывается давление: «Мне трудно с точки зрения психологического давления».

«Венецианская комиссия прямо сказала... И резолюция ПАСЕ, чтобы полномочия Верховного суда возобновили, и очевидно те, кто боятся возобновления полномочий Верховного суда боятся в перспективе вот этого положения», - заявил он.

Глава Верховного суда заявил, что не может признать, что уголовное дело, возбужденное против его дочери законно.

«Что признать, что правильно возбуждено уголовное дело? За то, что она одолжила два года тому назад, в связи с тем, что занимались бизнесом, 252 тысячи гривен и не отдала, хотя должна была вернуть этот долг. Я не знал об этом. 31 января появился иск заинтересованного лица к дочери. Я и об этом узнал. С женой мы готовы были вернуть эти средства», - заявил он.

«Но 1 февраля возбуждается уголовное дело и делается обыск», - добавил Онопенко.

По его словам, в ходе обыска правоохранительным органам «все, что надо им показали, ничего не забрали».

«Ничего там не нашли. И кстати, работники правоохранительных органов передо мной извинялись, что они вынуждены были это делать», - уточнил глава Верховного суда.