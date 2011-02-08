СМИ: Черновецкий вышел на работу

Киевский городской голова Леонид Черновецкий 7 февраля появился на рабочем месте в столичной мэрии. Об этом сообщили источники телеканала СТБ.

Пресс-секретарь мэра Киева Марта Грымская подтвердила телеканалу данную информации. «Сегодня (по состоянию на 7 февраля) он (Черновецкий) на работе», - сказала она.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что мэр Киева Леонид Черновецкий подал в отставку. Вместе с тем, в Киевсовете информацию об отставке мэра опровергают.