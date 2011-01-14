Луценко и Корнийчука признали «политическими»

Раздражение в обществе в связи с тем, что едва ли не каждый обвиняемый объявляет себя политзаключенным, узником совести, даже если речь идет о банальной взятке, вполне понятно. Все чаще на форумах и в «курилках» раздаются вполне логичные вопросы: «А что, Луценко можно нарушать закон?» Или «освобождаются ли организаторы акции от ответственности за «беспредел» ее участников?» Где черта, которую не должны переступать обе стороны — и власть, и протестующие?

Помимо сугубо этической стороны спора, вполне конкретные проблемы возникли у правозащитников. Как определить, «шьют» ли криминал Тимошенко и ее чиновникам за политическую деятельность, имеет ли место нарушение их прав (а значит, и основание для вмешательства правозащитников), или все дело в развешивании политических ярлыков с целью уйти от ответственности.

Критерии отнесения уголовных преследований в разряд политических украинские правозащитники обсудили на «круглом столе». К счастью, «изобретать велосипед» не пришлось, поскольку все уже «найдено» в советские времена, когда политические преследования считались грубейшей формой нарушения прав человека. Позднее эти признаки были закреплены в международных документах, в частности, Совета Европы.

Не вдаваясь в юридические пространные формулировки, отметим ключевые моменты, с помощью которых можно отделить «зерна от плевел».

Первый признак политических преследований — избирательный (дискриминационный) характер преследования членов определенных политических сил (оппозиционных). Это можно сравнить с избирательной подачей новостей, когда кто-то решает, какие новости распространять, а какие нет. В результате общество лишается полной информации, что ведет к искривленному пониманию ситуации.

Данный пункт, как признали сами участники «круглого стола», является дискуссионным. К примеру, Анна Герман в эфире одного из каналов заявила, что готова предоставить список на двух страницах с фамилиями чиновников нынешней власти, привлеченных к ответственности. Так можно ли утверждать, что сажают только «помаранчевых»?

Правда, слово чиновница не сдержала и список не предоставила. Но, справедливости ради, надо сказать, что такие факты действительно есть. Например, задержание нескольких членов «молодой команды» Леонида Черновецкого (Алексея Евлаха и Руслана Кухаренко), замминистра экологии Богдана Преснера за взятку.

Второй признак - представители власти на каждом шагу безнаказанно чинят беззаконие, а их политические оппоненты за такие же действия подвергаются уголовному преследованию.

За примерами далеко ходить не надо. С одной стороны - Евгений Корнийчук, подписавший экспертное заключение для Минэкономики о закупке юридических услуг для НАК «Нафтогаз» без тендера, у одного лица — фирмы «Магистры». С другой — аудит правительства Тимошенко, который тоже был заказан без тендера у одной компании - Trout Cacheris.

Юрию Луценко инкриминируют незаконные выплаты своему шоферу в сумме около полутора сот тысяч гривен и искусственное увеличение трудового стажа ему же. В это же самое время Константин Стогний — главный советник министра внутренних дел Украины — согласно приказу (есть в открытом доступе) получает надбавку за разработку нормативно-правовых актов и оперативно-розыскную деятельность. Хотя никто из правозащитников подготовленных им проектов не видел.

Еще один пример: Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего первого замглавы Госказначейства Татьяны Грицун. Ее обвиняют в злоупотреблении властью, что причинило ущерб участникам приватизации Одесского припортового завода. Проще говоря, за невозврат залога участникам аукциона. Сейчас на ее месте работает другой чиновник, но залог так и не возвращен...

И таких примеров - тьма тьмущая. И это при том, что нынешняя власть уже вписала солидную главу в историю возможных будущих преследований. Например, по факту закупки в Харькове лавочек по цене 63 тыс. грн, неуплаты НДС при ввозе нефтепродуктов в Украину фирмой «Лавеле», перечисления на счет частной компании сына премьер-министра Николая Азарова 150 млн гривен, а на счета первого вице-премьер-министра Андрея Клюева и главы Донецкой государственной администрации Анатолия Близнюка – еще 370 млн гривен, и так далее. Но на эти факты прокуратура закрывает глаза, чем лишний раз подтверждает подозрения в политической избирательности.

В результате, как метко написал в комментарии под статьей «Главреда» пользователь под ником «Богдан», «за повреждение тротуарной плитки «шьют» срок, а за изнасилование Конституции Украины воздают почести».

Третий признак - неоправданная жестокость, когда мера пресечения (заключение под стражу) явно не соответствует тяжести правонарушения.

Для иллюстрации этого примера лучше всего подходит «дело Луценко» и посадки членов «предпринимательского Майдана». Как отметил правозащитник Евгений Захаров, основанием взятия его под стражу является тот факт, что он «плохо знакомился с материалами дела», давал интервью с целью давления на следствие и отказался свидетельствовать в отношении себя. При этом 24 декабря следствие по его делу возобновили, а 27 - взяли под стражу, так как он с ним не знакомился (хотя де-юре это взаимоисключающие действия). Да и в принципе, ужесточение меры пресечения на этапе ознакомления с материалами дела — нонсенс. «Я лично давно не видел такого накручивания бессмысленных вещей», - заключил Захаров.

Как уже неоднократно писал «Главред», не меньше вопросов возникает и по факту уголовного преследования активистов Майдана за повреждение плитки (что причинило ущерб на сумму 212 тыс. грн) и перекрытие улицы. В Хмельницком, к примеру, против участников местного «майдана» возбудили уголовное дело за «захват государственных учреждений» - на двери облгосадминистрации сломали ручку и разбили окно.

И, наконец, четвертый признак политического преследования подразумевает широкий спектр незаконных действий, начиная от запугивания в ходе профилактических разговоров, угрозы увольнения с работы или учебы, незаконные обыск или слежку, утверждение о психиатрическом заболевании, которым поясняются неадекватные, с точки зрения чиновника, действия.

Последний признак налицо в деле Андрея Бондаренко, которого, как когда-то диссидентов в СССР, хотят поместить в «психушку» за его активную деятельность. В частности, создание профсоюза на предприятии крупнейшего производителя майонеза в Виннице, борьбу с местными судьями. Все это привело к тому, что на судебные заседания стали ходить врачи с доверенностями психбольницы на представительство интересов самого Бондаренко... 29 октября апелляционный суд Винницкой области дал согласие на принудительный психиатрический осмотр Бондаренко, который сейчас вынужденно скрывается.

Еще один пример незаконного преследования - избиение жены ректора Донецкого университета Юрия Лысенко Татьяны Лев со словами «это тебе за мужа!». У самого ректора, как известно, продолжается конфликт с Дмитрием Табачником. Избит и ранен донецкий журналист-поэт Александр Демченко за стихотворение «Про дядю Рината»: «Кожен ларьок і — як би деякі не хотіли — кожен під’їзд і гральні автомати є частиною його тіла — частиною дяді Ріната» и так далее.

Из той же серии и профилактические беседы сотрудников СБУ с ректорами украинских вузов, давление на руководителей международных организаций (например, Нико Ланге - руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине), обыск и выемка фото- и видеотехники журналистки Елены Белозерской. Наконец, вызовы активистов молодежных организаций в Харькове, Львове, Одессе с предложением подписать документ о добровольном сотрудничестве «с органами», констатировал Олесь Доний.

После долгих прений правозащитники все же составили список текущих дел, подпадающих под категорию политических преследований:

1. Дело Руслана Забилого, директора музея «Тюрьма на Лонцкого» (подготовка к разглашению гостайны), Андрея Бондаренко и Дмитрия Гройсмана (обвинение в распространении порнографии и надругательстве над госфлагом);

2. Уголовные преследования членов «Майдана-2»;

3. Заключение под стражу бывших членов правительства Юлии Тимошенко;

4. Реанимация уголовных преследований по делу «9 марта 2001 года» («массовые беспорядки»). Срок давности по нему истекает в марте 2011 - отсюда и спешка. А поскольку большинство его участников уже отсидели и не реабилитированы (хотя Виктор Ющенко вручил им государственные награды!), то фактически все допросы, по словам Захарова, направлены против депутата БЮТ Андрея Шкиля.

5. Задержание активистов организации «Тризуб» по всей Украине якобы за хулиганство, а также многочисленные случаи административного преследования людей, которые принимали участие в мирных акциях.

Положительная новость заключается в том, что «узников совести» в Украине, по мнению правозащитников, нет. (Узниками совести предлагается считать лиц, лишенных свободы на заведомо неправовых, с точки зрения международных стандартов, основаниях. Например, за политические убеждения без цели кого-либо дискредитировать; отказ нести воинскую службу по религиозным соображениям; поиск и распространение открытой информации). Но с тем, что правозащитникам делать дальше — создавать сайт, перенимать опыт белорусских коллег с привлечением международной миссии под лозунгом «не против власти, но за права человека», - еще предстоит определиться.