Джемилев: Если бы Джарты арестовали, я бы за него тоже вступился

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что содержание под арестом экс-спикера ВР АРК Анатолия Гриценко немотивировано.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Если бы завтра по обвинению в чем-то арестовали Василия Джарты, независимо от того, какими бы ни были наши личные отношения, я бы, наверное, тоже выступил за то, чтобы следствие велось без содержания под стражей. А оснований полагать, что Гриценко куда-то убежит и будет уклоняться от следствия, нет никаких. Кроме того, вызывает подозрение, что арестовывают Гриценко за эпизоды шестилетней давности, когда он был еще главой администрации Ленинского района. Разве раньше не было известно о делах, которые ему сейчас инкриминируют? К тому же, и защита Гриценко приводит довольно убедительные доказательства того, что в инкриминируемых ему деяниях нет состава уголовного преступления», - заявил Джемилев.

Отвечая на вопрос, не вызвана ли его поддержка Гриценко тем, что во времена спикерства Гриценко крымским татарам было проще решать свои вопросы, Джемилев сказал: «Абсолютно верно, что многие проблемы не решались, причем злостно, и при Гриценко. Но, по крайней мере, мы с ним регулярно встречались, обсуждали пути решения вопросов. И, кроме того, Гриценко в той шовинистической атмосфере, которая царит в парламенте Автономной Республики, был неким балансом, он мог удерживать ярых шовинистов, потому что чувствовал, что если идти на поводу у большинства, то Крым очень быстро превратится в горячую точку». «Он работал на стабильность полуострова. За это мы ему отдавали должное», - подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, Мустафа Джемилев был одним из народных депутатов, подавших ходатайство об освобождении Анатолия Гриценко из-под стражи под их поручительство.

Интервью читайте скоро на «Главреде».