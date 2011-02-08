Надо создать национальную автономию крымских татар – Джемилев

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в Крыму должна быть создана национал-территориальная автономия крымских татар.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Речь идет о восстановлении того статуса, который был до депортации. В 1921 году автономия в Крыму была образована по той причине, что там проживал коренной народ — крымские татары. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году, естественно, эта автономия была ликвидирована. Теперь народ вернулся, и встает вопрос о восстановлении автономии», - заявил Джемилев.

«В первую очередь, язык коренного народа должен быть одним из функционирующих официальных языков Автономной Республики Крым. И, как было до депортации, должно быть обеспечено адекватное представительство коренного народа в структурах власти, а сейчас наблюдается жесткая дискриминация. Ну и, разумеется, приняты меры по защите культуры, языка, исторических ценностей коренного народа. Каких-либо привилегий для крымских татар в этой автономии не предусматривается, и мы сами будем против каких-либо привилегий, поскольку любые привилегии по национальному признаку ведут к деградации народа», - добавил глава Меджлиса.

В ответ на вопрос о возможном изменении административно-территориальных границ в связи с созданием такой автономии, Джемилев сказал: «Разумеется, речь не идет о территории бывшего Крымского ханства в границах 17-го века с включением Хаджибея (Одессы), Очакова и вплоть до Дарницкого района Киева».

Интервью читайте скоро на «Главреде».