Москаль рассказал, кто голосовал за Арьева

Депутат от НУНС Геннадий Москаль заявляет, что на 99,99% знает, кто голосовал депутатской карточкой его коллеги Владимира Арьева. Об этом депутат заявил в интервью изданию «Kyiv Post», отвечая на вопрос, можно найти, кто и как голосовал вместо господина Арьева, и есть ли у того дубликат карты.

«Дубликаты депутатских карточек выдаются только на день. В сессионном зале на балкончике сидит секретариат, где можно написать заявление, и они твою карточку на день отключают, а тебе дают новую, но лишь на один день», - сообщил Москаль.



Депутат отказался комментировать возможность того, что кто-то вместо Арьева мог написать заявление о дублировании карточки, одновременно отметив, что «очень просто» смог бы найти виновников этого инцидента.

«В секретариате парламента мне даже сказали, с какого места голосовала эта карточка, но мне это не нужно. Арьев эту тему начал, пусть он и доведет ее до конца. Я не его адвокат и не его оппонент», - заявил он.

Отвечая же на вопрос журналиста о том, виновен ли господин Арьев, или тот просто «чего-то не досмотрел», Москаль отметил: «Не знаю. Я лично голосовал за этот законопроект и в первом, и во втором чтениях».

«Кому как, а мне электората сохранять не нужно. В Верховной Раде я полностью разочаровался, если бы я пытался попасть в Раду во второй раз, то ходил бы и прогибался, и примыкал бы к какой-то политической силе. Сейчас я сам по себе», - заявил он.