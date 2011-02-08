Джемилев: Крымские татары - противодействие русскому сепаратизму в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в дестабилизации ситуации в Крыму заинтересована как Россия, так и «кое-какие силы» внутри Украины.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Я считаю, что кое-каким силам, как внутри страны, так и за ее пределами, очень необходимо, чтобы в Украине всегда была какая-то проблема, чтобы страна не могла вести свою независимую политику. И эти проблемы все время будут создаваться, поверьте мне. При Ющенко понятно было, что чем больше проблем на территории Украины, тем более это приемлемо для нашего большого соседа. Сейчас вроде бы Россия не должна быть заинтересована в том, чтобы создавать напряженность в Украине, ведь им уже сдали все, что можно было сдать. Вроде бы и базирование Черноморского флота России было продлено, вроде бы россияне добились всех привилегий, которых можно только добиться в суверенной стране, но в то же время продолжается информационная война против крымских татар, потому что так получилось, что наиболее организованная сила, противодействующая русскому сепаратизму в Крыму, — это крымские татары», - заявил Джемилев.

По словам главы Меджлиса, против крымских татар и дальше будет идти информационная война. «И поэтому, наверное, и впредь будет продолжаться информационная пропаганда против крымских татар, с тем, чтобы как можно больше ущерба нанести стране. Сейчас очень много делается для того, чтобы вбить клин среди крымских татар. Особенно это проявилось на прошедших местных выборах, когда центральная власть всеми средствами информации, в том числе и на центральном телевидении, поддерживала мелкие группировки, противостоящие меджлису, в расчете на то, что эти люди станут депутатами, и тогда будут говорить, что вот они, дескать, представители крымскотатарского народа. Но не получилось. Депутатами в местных органах власти все-таки были избраны кандидаты, рекомендованные как национальным съездом, так и местными региональными меджлисами», - сказал Джемилев.

«Вроде бы пора сделать выводы и вести диалог с представительским органом, но дело идет по инерции», - констатировал он.

Интервью читайте скоро на «Главреде».