Молдавский суд рассмотрит вопрос о сроках проведения выборов президента

Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня вопрос о сроках проведения выборов президента.

В запросом обратились депутаты от оппозиционной Партии коммунистов, которые считают, что по закону голосование должно состоятся в течение двух месяцев после того, как пост президента стал вакантным в связи с отставкой временного главы Молдавии Михая Гимпу 28 декабря, сообщает Радио свобода.

Вместе с тем ряд молдавских политиков считают, что данная норма действительна только в отношении избранного главы государства.

Молдавские депутаты не могут избрать президента страны уже второй год.