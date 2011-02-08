Гриценко уличил Литвина в безответственном поступке

Оформление спикером парламента Владимиром Литвином статуса участника боевых действий является аморальным и безответственным поступком. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко.

Как сообщает пресс-служба политика, Гриценко указал на то, что Литвин нигде не воевал, поэтому присвоением такого статуса унижают тысячи настоящих участников боевых действий, которых государство отправило на войну против фашистов или в Афганистан.

Вместе с тем, Гриценко признал, что формально спикер парламента никаких законов не нарушал, как и тысячи других подобных «воинов». «До 2007 года действовало постановление Кабмина, которое давала право любому, кто приезжал в наш миротворческий контингент в Косово, сразу же оформить себе статус участника боевых действий. Так же и я, когда был министром обороны, мог стать участником боевых действий, ведь бывал в Косово. Но не стал, в отличие от того же Литвина. Потому что сам себя перестал бы уважать, если бы так поступил. Хотя вы знаете, что статус участника боевых действий предоставляет около двух десятков различных льгот», - сообщил народный депутат, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Также Гриценко подчеркнул, что именно по его инициативе Кабмин внес изменения в упомянутое постановление, и «штампование» удостоверений участников боевых действий прекратилось.