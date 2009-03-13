Перша сотня. Лютневий рейтинг найвпливовіших людей України

Місяць тому на цьому самому місці тижневик «Главред» і фонд «Демократичні ініціативи» представив «Першу сотню» – рейтинг найвпливовіших людей січня 2009 року. Як і обіцяли – show must go on.До нашого експертного опитування ми залучаємо авторитетних політологів, соціологів, журналістів і редакторів, блогерів – людей, які стежать у силу професійних і особистих зацікавлень за українськими політиками та взагалі тенденціями.Публічні політики порівняно з січнем пішли вгору, так звані олігархи – здебільшого вниз. Деолігархізація політичного життя після кризи? Хотілося б сподіватися, що до цього йде.Трійка лідерів – Тимошенко, Ющенко, Литвин – другий місяць поспіль непорушна. Однак можемо зафіксувати зменшення дистанції між прем’єром та Президентом. Чи цьому маємо завдячувати корекції методики голосування, чи це певний тренд – поговоримо за місяць.Четвертий – Віктор Янукович, який посунувся на одну позицію вгору. Віктор Балога, який був на цій сходинці, відступився аж до дев’ятої позиції. Натомість десятий у січні Арсеній Яценюк замикає тепер п’ятірку лідерів. Олександр Турчинов був дев’ятим, а став шостим. Леонід Черновецький теж піднявся на одну позицію вгору – з восьмого на сьоме місце. Рінат Ахметов був шостим, тепер – восьмий. Замикає десятку Петро Порошенко, якому в січні експерти визначили бути лише 18-тим.Вилетів із десятки лише один важковаговик – Дмитро Фірташ. Був на щасливому сьомому місці, аж поки Тимошенко з Путіним не взялися за його фірму-прокладку.Втратили й інші «газовики». Глава правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина – з одинадцятого місця перемістився у кінець першої півсотні. Партнер Фірташа по енергетичному бізнесу Юрій Бойко з 24-го впав на тридцять позицій.Натомість найвище злетів перший заступник глави НБУ Анатолій Шаповалов – він став відразу 31-м, тоді як у січні його прізвище не фігурувало в жодній з анкет. Але тут йому та Петру Порошенку посприяла довга відпустка його начальника Володимира Стельмаха – саме вони стали топ-коментаторами ситуації з національною валютою.Медіакратія на марші: укріпив визнання в очах експертів автор найпопулярнішого телеформату Савік Шустер – був 50-м, а став 39-м. За лютий у «плюсах» Віктор Пінчук, Олександра Кужель (+36), Леонід Кравчук (+20), В’ячеслав Кириленко (+19), Микола Томенко (+18), Борис Колесніков, Віталій Гайдук, Андрій Портнов, Олег Тягнибок. Зазнали суттєвих рейтингових втрат Віктор Пинзеник, Григорій Немиря, Валентин Наливайченко, Григорій Суркіс (-34), Костянтин Грищенко (-38), Йосип Вінський.Порівняно з січнем, у сотні семеро дебютантів – зокрема парламентарії Сергій Гриневецький та Іван Плющ, міністри Олексій Кучеренко та Володимир Новицький, голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Віталій Шевченко. Доволі високо експерти оцінили лютневий вплив новоприбульця Давида Жванії.Втратили місце у «вищій лізі» Валентина Семенюк та Олександр Мороз, Валерій Коновалюк та Ігор Шаров, Ніна Карпачова та спікер парламенту АРК Анатолій Гриценко.Присутні в рейтингу представники всіх парламентських сил. Найбільше – 12 регіоналів та членів фракції «Наша Україна–Народна Самооборона» – їх дев’ятеро, восьмеро БЮТівців. Литвинівців – двоє, трійко – комуністів.Наш топ-100 вийшов надто києвоцентричним. Дніпропетровець Геннадій Боголюбов – 62-й, харків’янин Олександр Ярославський – 83-й. Троє репрезентують столичну політику – Черновецький, Довгий, Кличко. Єдиний губернатор у списку – Віра Ульянченко. Взагалі жінок у списку мало – лише десять. Але не забуваймо, хто цей рейтинг другий місяць поспіль очолює…