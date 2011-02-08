Возродить «Народную самооборону» уже невозможно - Москаль

Народный депутат Геннадий Москаль считает, что «Народной самообороны» «уже нет». Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post.

«Возродить «Народную самооборону» уже невозможно. Это факт», - заявил он.

«Сначала поссорились и разбежались акционеры. Из партии ушел нардеп от фракции НУНС Давид Жвания. Любая партия нуждается в финансировании. Потом началось «тушение» - многие пошли за Жванией, хотя его проект также очень странный», - добавил политик.



По его словам, окружение лидера БЮТ Юлии Тимошенко никогда не хотело, чтобы «самооборонцы» вошли в состав блока.

Москаль также сообщил, что является сторонником парламентских выборов осенью 2012 года, потому что «как бы то Партия регионов не кичилась, а к 2012 году она посыплется».