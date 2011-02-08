В посольство РФ в Токио прислали конверт с пулей

В посольство России в Токио был доставлен конверт с винтовочной пулей и письмом с требованием «вернуть северные территории», передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Японская полиция ведет следствие по этому делу, усматривая вероятность попытки запугивания.

Как сообщают издания, на приложенной к патрону бумаге было написано: «Северные территории - это наша земля».

Об этом конверте сотрудники посольства уведомили полицию вечером в понедельник, 7 февраля.

Имя отправителя на письме не указано, оно было брошено в почтовый ящик в прилегающей к Токио префектуре Канагава.

Как сообщалось, визит президента России Дмитрия Медведева на острова Курильской гряды является «обидой, которая не прощается». Об этом на митинге возле российского посольства заявил премьер-министр Японии Наото Канн (ВИДЕО).