Онопенко считает дело против его дочери юридически необоснованым

Председатель Верховного Суда Василий Онопенко считает юридически необоснованным возбуждение уголовного дело против его дочери Ирины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Как юрист я вижу, как искусственно, с использованием формального повода, из типичного гражданско-правового спора делают уголовное дело. Кто-то у кого-то одалживает деньги, берет кредиты, ссуды... Не всегда возвращает. Так что - по каждому гражданскому спору возбуждать уголовное дело?» - сказал Онопенко.

По его словам, 31 января был подан иск в Печерский суд о судебном взыскании с его дочери долга и дело должно было рассматриваться в гражданско-правовом поле.

«Но суд даже еще не приступил к рассмотрению этого гражданского дела, а Генеральная прокуратура на второй день все оценила как криминал. С правовой точки зрения, все это, мягко говоря, странно», - отметил он.

Председатель ВСУ также подчеркнул, что иск был подан о взыскании 50 тыс. долларов, а не 300 тыс. долл.