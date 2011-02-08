Дело против Корнийчука связано с конфликтами с Кузьминым и АП - Онопенко

Глава Верховного суда Василий Онопенко допускает, что дело в отношении его зятя Евгения Корнийчука связано с неприязненными отношениями между ним и высокопоставленными должностными лицами. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

На упоминание о конфликте между Корнийчуком и нынешними первым замгенпрокурора Ренатом Кузьминым и замглавы Администрации Президента Андреем Портновым и на вопрос, может, речь идет о мести,Онопенко ответил:

«Да, о непростых отношениях между моим зятем и Кузьминым с Портновым много писали в прессе. Насколько я понимаю, были конфликты».

«Я могу предположить, что в большей степени причина неурядиц Корнийчука заключается в личных неприязненных отношениях между ним и определенными должностными лицами, которые, судя по всему, решили выяснять отношения при помощи данной им власти», - отметил Онопенко.