Джемилев: мы поддержим только ту политсилу, которая сможет пройти в парламент

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилевзаявляет, что крымские татары всегда будут сохранять политическую независимость и не будут примыкать к какой-то конкретной политической силе.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Мы всегда независимые, мы никогда не примыкаем к какой-либо политической силе. Если политическая сила делает разумные, конструктивные предложения, независимо от того, провластная она или оппозиционная, мы ее поддерживаем. Поэтому мы не можем сказать, что мы в оппозиции. Если сейчас Президент или Партия регионов предпримут очень конструктивные шаги как в интересах крымскотатарского народа, так и в плане развития Украины по пути демократии, укрепления своего суверенитета и евроатлантической интеграции, мы с большим энтузиазмом поддержим и Президента, и Партию регионов», - сказал Джемилев.

Джемилев также заявил, что на следующих парламентских выборах крымские татары будут поддерживать ту силу, которая будет иметь реальные шансы преодолеть проходной барьер. «Крымские татары, конечно, имеют свои принципы, которых они будут всегда придерживаться. Мы также заинтересованы, чтобы наши представители были в парламенте, поэтому мы будем вести переговоры. Есть, конечно, пределы. Например, мы с коммунистами все равно бы не объединялись, если даже представить, что они в свою первую десятку включат представителей крымских татар. Но также, конечно, мы будем считаться с перспективами преодоления той или иной политической силой проходного барьера. Если заведомо известно, что та или иная политическая сила, которая входит в избирательную кампанию, не имеет шанса пройти в Верховную Раду, как бы мы ей ни симпатизировали, мы, наверное, извинимся перед ними и скажем: простите, мы разделяем ваши взгляды, но реальность такова, что мы вынуждены пойти с другой политической силой», - заявил глава Меджлиса.

Интервью читайте на «Главреде».