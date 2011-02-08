В «Регионах» рассказали, что у Колесникова неплохие анализы

Спустя две недели после перенесенного инфаркта состояние вице-премьер-министра Бориса Колесникова удовлетворительное.

Об этом сообщила «Комсомольской правде в Украине» депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева.

«У него хорошие показатели пульса, неплохие анализы и просто прекрасная кардиограмма», - сказала депутат.

По ее словам, сейчас в больнице Колесников проходит реабилитационные процедуры.

В свою очередь пресс-секретарь вице-премьера Юрий Громницкий рассказал, что окончательное решение продолжить лечение стационарно или перевести Колесникова на амбулаторный надзор врачи примут к середине недели.

Первый замминистра инфраструктуры Константин Ефименко заявил, что Колесников руководит ведомством из палаты в больнице.