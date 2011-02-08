Медведев из-за взрыва в Домодедово уволил ряд сотрудников ФСБ

Президент России Дмитрий Медведев уволил ряд сотрудников ФСБ в связи с терактом в «Домодедово». Это подтвердила ИТАР- ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.

«По поручению президента, глава ФСБ представил ему список сотрудников, ответственных за просчеты в работе, которые и были уволены в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей», - рассказала она.

«В настоящее время следственные действия продолжаются, и если в ходе этого процесса будут выявлены и другие сотрудники спецслужб, по вине которых совершение этого преступления стало возможным, они также понесут наказание», - добавила Тимакова.

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