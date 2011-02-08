Онопенко собирается пожаловатьcя Президенту на украинское правосудие

Председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко собирается в ближайшие время инициировать встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем относительно состояния правосудия. Об этом он заявил в интервью «Коммерсант-Украина».

«Я хочу встретиться с Президентом. Я хочу его проинформировать о состоянии правосудия в стране после реформы. О том, о чем сегодня говорят не только в Украине, но и Европе... Я буду инициировать эту встречу в ближайшие дни», - сказал Онопенко.

Он рассказал, что недавно в Страсбурге встречался с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммарбергом, главой Европейского суда по правам человека Жан-Полем Коста, руководителями Венецианской комиссии, судьями Европейского суда, которые чрезвычайно взволнованы правовой ситуацией в Украине.

При этом, отвечая на вопрос: «Как Президент должен отреагировать? Уволить Андрея Портнова, отменить судебную реформу?», глава ВСУ сказал: «Дело не в том или ином чиновнике. Я не хочу давать оценку Портнову, пусть это делают другие, в том числе те, кто полномочен… Дело в системных подходах к обеспечению законности и прав человека».

Онопенко подчеркнул, что Президент – гарант соблюдения Конституции, и он вправе в рамках своих полномочий спросить с соответствующих должностных лиц за соблюдение Конституции.

«Я знаю одно: высокопоставленные лица из Генпрокуратуры должны четко осознавать, что закон – это не топор, лежащий под скамьей, который можно достать и размахивать им налево и направо», - сказал глава ВСУ.

Напомним, 5 февраля работники Генеральной прокуратуры и милиции провели обыск в доме главы Верховного суда Василия Онопенко.