В Одесской «Батькивщине» увольняют руководителей

Президиум политсовета ВО «Батькивщина» отстранил от должностей руководителей трех райорганизаций В Одесской облсти, передает «Новый регион».

Так, в Малиновской районной организации отстранен Григорий Гриншпун, в Суворовской - Аннау Рыбак, в Приморской - Олег Корженко.

Как рассказали в горорганизации БЮТ, причина увольнения - осенний скандал в одесской «Батькивщине», когда Корженко при содействии областного руководства партии попытался сместить нынешнего главу горкома Дмитрия Спивака.

Официально функционеры лишились постов «за служебное несоответствие и дискредитацию партии». Главе облорганизации «Батькивщины» Олегу Радковскому вынесен выговор.