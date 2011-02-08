Националисты средь бела дня разбили голову Сталину (ВИДЕО)

В Киеве состоялась акция протеста против политических репрессий - арестов молодых националистов, обвиняемых в отпиливании головы памятнику Сталину в Запорожье.

Мероприятие состоялось накануне, 7 февраля, в 16:00 возле ГУ МВД, пишет в своем блоге Елена Билозерская.

В акции приняли участие ВО «Свобода», УНП, КУН, внеорганизационные патриоты.

Как сообщается, во время акции был разбит кувалдой бюст Сталина.

Напомним, ночью 31 декабря 2010 года на территории запорожского обкома Компартии Украины неизвестные взорвали памятник Иосифу Сталину. Преступление квалифицировано как террористический акт.