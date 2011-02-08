Авиаперевозки МЧС обойдутся бюджету дороже, чем вертолет Януковича

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций закупит услуги по перевозке пассажиров авиационным транспортом на более чем 9 млн грн. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на портал государственных закупок.

Услуги предоставит ПАТ «Международные авиалинии Украины» (государственная доля - 60%).

Ожидаемая стоимость закупки: 9963548,70 грн.

Как известно, на перевозку правительственных делегаций чартерными самолетами в этом году будет израсходован свыше 10 млн грн.

Как сообщалось, аренда вертолета для Президента Виктора Януковича обойдется госбюджету в 7,5 млн грн.