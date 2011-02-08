Испанская компания обещает за 10 лет очистить Алушту от мусора

Испанская компания Hera Holding обещает через год построить мусороперерабатывающий завод в Алуште. Об этом шла речь на встрече главы компании Рафаэля Мартинеса Ферейры с главой Совета министров Крыма Василием Джарты, пишет «е-Крым».

По словам Ферейры, компания рассчитывает получить заметные результаты очистки Алушты и прилегающих регионов от мусора в течение десяти лет.

В свою очередь Джарты отметил, что крымское правительство поддержит проект при условии, что строительство завершится в 2012 году. Кроме того, премьер выразил надежду, что представители компании будут информировать его о состоянии строительства завода.

«Мы бы хотели встречаться не раз в десять лет, а хотя бы раз в полгода или год, чтобы подводить итоги того, что мы сделали для реализации этого проекта. Если мы будем говорить такими критериями как десятилетия, то я сомневаюсь в реализации этого проекта. У меня есть надежда, что благодаря нашей совместной работе, мы увидим чистый и процветающий Крым», - заявил Джарты.

Напомним, в июне прошлого года испанская компания Hera Holding заявила о намерении инвестировать в строительство завода по утилизации твердых бытовых отходов в Крыму 30 млн евро в рамках Киотского договора по схеме «зеленых инвестиций».