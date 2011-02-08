Обвиняемый в коррупции экс-министр Филиппин застрелился на могиле матери

Экс-министр обороны Филиппин, обвиненный недавно в коррупции, совершил самоубийство, пишет Би-би-си.

По предварительной версии, генерал в отставке Анхело Рейес выстрелил себе в грудь.

Как рассказывают очевидцы, рано утром во вторник Рейес приехал на кладбище в Маниле. Он подошел к могиле своей матери, после чего велел детям идти назад к машине. Вскоре раздался выстрел.

Рейес был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Несколько недель назад на Филиппинах было начато парламентское расследование обвинений в адрес генерала, которого подозревали в растрате государственных средств.