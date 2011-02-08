Кабмин определил ответственного за работу с частным бизнесом

Кабинет Министров Украины определил уполномоченным органом по вопросам государственно-частного партнерства Министерстве экономразвития. Как сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, об этом говорится в разработанном правительством указе Президента Украины «О назначении уполномоченного органа по вопросам государственно-частного партнерства в Украине».

Отмечается, что указ разработан на выполнение плана подготовки проектов актов, необходимых для реализации Закона Украины «О государственно-частном партнерстве».

«Определение органа, который будет представлять государство в стратегическом сотрудничестве с частным бизнесом, создает организационную подпочву для согласованной реализации государственной политики в сферах ценообразования, инвестиционной деятельности, поддержки отечественного товаропроизводителя как на внутреннем, так и на внешних рынках», - сообщили в Кабмине.

В пресс-службе также напомнили, что премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал: амбициозная программа инновационно-инвестиционного развития в 2011-м и следующих годах может состояться лишь при условии государственно-частного партнерства и тщательной координации инвестиционных планов государства и частного сектора.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров попросил членов правительства сосредоточиться на реализации инвестиционных программ, причем строить их на принципах государственно-частного партнерства.