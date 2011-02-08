Ельченко вручил президенту РФ верительные грамоты

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту России Дмитрию Медведеву. Церемония вручения верительных грамот прошла в Большом Кремлевском дворце, пишет УНИАН.

Также верительные грамоты президенту РФ вручили послы Киргизии, Венгрии, Чехии, Польши, Италии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра Леоне.

Напомним, 30 июня 2010 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об освобождении Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, а 2 июля назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РФ.