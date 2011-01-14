«Я — патриот! Это преступление?»

14 января 2011, 17:49

Конец рабочей недели ознаменовался двумя политическими акциями под общим лозунгом - «Нет политическим репрессиям!».

Инициаторами выступили активисты Всеукраинского объединения «Свобода», которые вместе с членами УНА-УНСО пришли сначала под здание МВД, а потом - под Администрацию Президента с требованием прекратить политические репрессии в отношении членов «Тризуба». Правда, министра внутренних дел Анатолия Могилева по указанному адресу в данный момент не было — он «зажигал» в Раде, рассказывая депутатам про «горы дерьма».

Напомним, по всей Украине задержали больше 15 членов националистической организации «Тризуб», подозреваемой в организации подрыва памятника Сталину. Памятник под Запорожским обкомом Компартии Украины уничтожали дважды. В первый раз – 28 декабря несколько неизвестных отбили памятнику голову. Тогда «Тризуб» выложил на своем сайте видео уничтожения монумента, фактически взяв на себя ответственность. Второй раз — за подрыв памятника - «тризубовцам» сначала инкриминировали терракт, а затем дело переквалифицировали в хулиганство. «Тризубовцы» своей вины не признают.  Во время обысков у некоторых из них было изъято оружие.

Патриотов, готовых защищать своих побратимов из организации «Тризуб», набралось, по масштабам столицы, «с гулькин нос». Пикет у МВД насчитывал примерно 50 активистов и столько же журналистов, фотографов и операторов. Скоро, глядишь, у нас на каждой подобной акции журналистов будет намного больше, чем несогласных.

Такая немногочисленность акции народного гнева, по одной из версий, связана с тем, что накануне по городу ходили слухи о возможных провокациях. И ряд молодежных организаций, например «Відсіч», учтя печальных опыт предпринимателей с Майдана-2, сочли за благо воздержаться от участия. Зато это привлекло внимание СМИ, которым вовсю воспользовался Олег Тягнибок.

Последний высказал несколько иную версию, почему не удалось собрать много людей. Дескать, подвели запорожские патриоты, которые не приехали защищать своих друзей. А следовательно, необходимо проводить информационную работу среди населения. И за первым пикетом последуют остальные.

Самих участников возмутила даже не собственная неспособность собрать сколько-нибудь значимое число митингующих, а отсутствие внимания со стороны милиции. Всю акцию охраняли четыре полковника, которые не проявляли никакого страха перед собравшимися. За углом, на всякий случай, дежурили автобус и «Газель» с «беркутовцами».

Одного из милиционеров попыталась разговорить и пожурить Галина из Почаева:

- Чтоб вы все посдыхали! - категорично начала она.

- Ну вот, начинается, — ответил правоохранитель, дружелюбно улыбаясь.

- С новым годом! — тут уже совестно стало самой Галине, которая сначала хотела по-хорошему, но обида на власть взяла гору. - «Зэк» пришел к власти! Не знать, кто такой Чехов!

- Вы же знаете, что нам нельзя с вами разговаривать, - дипломатично ушел от ответа человек «в погонах».

Но Галина еще долго возмущалась пенсией экс-главы Нацбанка Стельмаха - якобы в 130 тыс., новым главой НБУ Арбузовым — другом семьи Януковича, пока не переключилась на Тягнибока, которого она видела новым президентом и «мессией». Так что, свой вариант «бабы Параски» у лидера «Свободы» уже есть.

Сам Олег Ярославович выступал незатейливо, пустив в ход все заготовки, что попались под руку: от старых лозунгов про «возвращение сталинизма» и так называемых «троек» в лице МВД, прокуратуры и судов до обещаний революции. Правда, когда она состоится — через месяц, полгода, год — сказать сложно, все зависит от «подогревания революционной ситуации». И это уже будут не проплаченные акции, а действительно коренное изменение системы.

То есть «закваску» подготовит само правительство, рассказывая, как нам всем хорошо живется и работается во время кризиса. Но дрожжи-то где-то надо взять!

Правда, когда Тягнибока спросили, готов ли он сам крушить памятник Сталину, Олег Ярославович, как и подобает солидному партийному боссу, заверил, что «Свобода» чтит Уголовный кодекс. Но вот когда она придет к власти, то законом запретит все памятники организаторам Голодомора 1932-1933 гг. и большевистских репрессий.

После выступления Тягнибока участники начали скандировать знакомые лозунги: «Геть ментовский беспредел», «Могилева в отставку!» и другие. «Не спеши», - попутно поучал диджея Андрей Мохник, замглавы ВО «Свободы».

Выпустив пар перед зданием МВД (к протестующим никто, как водится, не вышел), «свободовцы» двинулись в следующий пункт назначения — к Администрации Президента. Переняв опыт предпринимателей, они настоятельно просили своих немногочисленных сторонников не перекрывать проезжую часть, убрать символику по пути до Банковой, дабы не дать повод власти себя преследовать.

На Банковой участников было больше: подтянулась интеллигенция — братья Капрановы, политики — Зорян Шкиряк, Андрей Парубий, активист Майдана-2 Александр Данилюк и другие. Участники развернули большой флаг Украины, перед которым и произносили речи и требовали: прекратить политические репрессии; осудить сталинизм; уволить Могилева и правоохранителей, допустивший беззаконие в отношение активистов «Тризуба»; освободить политических узников.

И тут едва не случилось то лихо, о котором предупреждали участников — бдительная охрана задержала парня, который снимал происходящее на видео. Его лицо наполовину было скрыто шарфом. С провокатором решили разобраться на месте. Последний, впрочем, не проявлял никакого беспокойства и в ответ бросил что-то типа «сами вы провокаторы». К счастью, инцидент удалось уладить быстро — подозрительного участника опознал один из организаторов и отпустил. Все, несмотря на слухи, закончилось мирно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять