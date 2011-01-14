«Я — патриот! Это преступление?»

Инициаторами выступили активисты Всеукраинского объединения «Свобода», которые вместе с членами УНА-УНСО пришли сначала под здание МВД, а потом - под Администрацию Президента с требованием прекратить политические репрессии в отношении членов «Тризуба». Правда, министра внутренних дел Анатолия Могилева по указанному адресу в данный момент не было — он «зажигал» в Раде, рассказывая депутатам про «горы дерьма».

Напомним, по всей Украине задержали больше 15 членов националистической организации «Тризуб», подозреваемой в организации подрыва памятника Сталину. Памятник под Запорожским обкомом Компартии Украины уничтожали дважды. В первый раз – 28 декабря несколько неизвестных отбили памятнику голову. Тогда «Тризуб» выложил на своем сайте видео уничтожения монумента, фактически взяв на себя ответственность. Второй раз — за подрыв памятника - «тризубовцам» сначала инкриминировали терракт, а затем дело переквалифицировали в хулиганство. «Тризубовцы» своей вины не признают. Во время обысков у некоторых из них было изъято оружие.

Патриотов, готовых защищать своих побратимов из организации «Тризуб», набралось, по масштабам столицы, «с гулькин нос». Пикет у МВД насчитывал примерно 50 активистов и столько же журналистов, фотографов и операторов. Скоро, глядишь, у нас на каждой подобной акции журналистов будет намного больше, чем несогласных.

Такая немногочисленность акции народного гнева, по одной из версий, связана с тем, что накануне по городу ходили слухи о возможных провокациях. И ряд молодежных организаций, например «Відсіч», учтя печальных опыт предпринимателей с Майдана-2, сочли за благо воздержаться от участия. Зато это привлекло внимание СМИ, которым вовсю воспользовался Олег Тягнибок.

Последний высказал несколько иную версию, почему не удалось собрать много людей. Дескать, подвели запорожские патриоты, которые не приехали защищать своих друзей. А следовательно, необходимо проводить информационную работу среди населения. И за первым пикетом последуют остальные.

Самих участников возмутила даже не собственная неспособность собрать сколько-нибудь значимое число митингующих, а отсутствие внимания со стороны милиции. Всю акцию охраняли четыре полковника, которые не проявляли никакого страха перед собравшимися. За углом, на всякий случай, дежурили автобус и «Газель» с «беркутовцами».

Одного из милиционеров попыталась разговорить и пожурить Галина из Почаева:

- Чтоб вы все посдыхали! - категорично начала она.

- Ну вот, начинается, — ответил правоохранитель, дружелюбно улыбаясь.

- С новым годом! — тут уже совестно стало самой Галине, которая сначала хотела по-хорошему, но обида на власть взяла гору. - «Зэк» пришел к власти! Не знать, кто такой Чехов!

- Вы же знаете, что нам нельзя с вами разговаривать, - дипломатично ушел от ответа человек «в погонах».

Но Галина еще долго возмущалась пенсией экс-главы Нацбанка Стельмаха - якобы в 130 тыс., новым главой НБУ Арбузовым — другом семьи Януковича, пока не переключилась на Тягнибока, которого она видела новым президентом и «мессией». Так что, свой вариант «бабы Параски» у лидера «Свободы» уже есть.

Сам Олег Ярославович выступал незатейливо, пустив в ход все заготовки, что попались под руку: от старых лозунгов про «возвращение сталинизма» и так называемых «троек» в лице МВД, прокуратуры и судов до обещаний революции. Правда, когда она состоится — через месяц, полгода, год — сказать сложно, все зависит от «подогревания революционной ситуации». И это уже будут не проплаченные акции, а действительно коренное изменение системы.

То есть «закваску» подготовит само правительство, рассказывая, как нам всем хорошо живется и работается во время кризиса. Но дрожжи-то где-то надо взять!

Правда, когда Тягнибока спросили, готов ли он сам крушить памятник Сталину, Олег Ярославович, как и подобает солидному партийному боссу, заверил, что «Свобода» чтит Уголовный кодекс. Но вот когда она придет к власти, то законом запретит все памятники организаторам Голодомора 1932-1933 гг. и большевистских репрессий.

После выступления Тягнибока участники начали скандировать знакомые лозунги: «Геть ментовский беспредел», «Могилева в отставку!» и другие. «Не спеши», - попутно поучал диджея Андрей Мохник, замглавы ВО «Свободы».

Выпустив пар перед зданием МВД (к протестующим никто, как водится, не вышел), «свободовцы» двинулись в следующий пункт назначения — к Администрации Президента. Переняв опыт предпринимателей, они настоятельно просили своих немногочисленных сторонников не перекрывать проезжую часть, убрать символику по пути до Банковой, дабы не дать повод власти себя преследовать.

На Банковой участников было больше: подтянулась интеллигенция — братья Капрановы, политики — Зорян Шкиряк, Андрей Парубий, активист Майдана-2 Александр Данилюк и другие. Участники развернули большой флаг Украины, перед которым и произносили речи и требовали: прекратить политические репрессии; осудить сталинизм; уволить Могилева и правоохранителей, допустивший беззаконие в отношение активистов «Тризуба»; освободить политических узников.

И тут едва не случилось то лихо, о котором предупреждали участников — бдительная охрана задержала парня, который снимал происходящее на видео. Его лицо наполовину было скрыто шарфом. С провокатором решили разобраться на месте. Последний, впрочем, не проявлял никакого беспокойства и в ответ бросил что-то типа «сами вы провокаторы». К счастью, инцидент удалось уладить быстро — подозрительного участника опознал один из организаторов и отпустил. Все, несмотря на слухи, закончилось мирно.