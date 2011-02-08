Президент Египта создал комитет по реформе конституции

Президент Египта Хосни Мубарак сформировал комитет для обсуждения и внесения в парламент поправок в конституцию страны в области порядка проведения президентских выборов, передает Би-би-си.

Данные поправки будут касаться уменьшения ограничений для лиц, которые могут претендовать на этот пост, а также ограничения числа президентских сроков, которые может занимать один человек.

Вице-президент Омар Сулейман, в свою очередь отметил, что глава египетского государства сформировал комиссию, которая будет следить за проведением этих реформ.