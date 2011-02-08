Партнерство Украины и РФ уже приносит плоды - Медведев

Стратегическое партнерство Украины и России приносит результат. Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил президент РФ Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения послами верительных грамот.

В частности, он подчеркнул, что прошедший год ознаменовался кардинальными позитивными изменениями в отношениях между двумя странами.

«Совместными конструктивными усилиями мы перешли к стратегическому партнерству, которое уже приносит свои плоды. Ожили те связи, которые были разрушены некоторое время назад, естественные связи, в том числе гуманитарные, между двумя братскими странами», - сказал Медведев.

По его словам, сегодня можно уверенно смотреть вперед и ставить перед собой новые задачи.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 февраля, верительные грамоты Президенту РФ вручили посол Украины в России Владимир Ельченко, а также послы Чехии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра-Леоне, Киргизии, Венгрии, Польши и Италии.