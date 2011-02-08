Наталья Королевская предлагает не легализировать азартные игры в Украине

Вопрос закона, который будет регулировать игорную деятельность в Украине, по-прежнему остается открытым. Рассмотрение проектов «азартных» законов постоянно откладывается. А вчера народный депутат от фракции БЮТ Наталья Королевская предложила парламенту свой законопроект под номером 8024.

В своем законопроекте Наталья Королевская хочет изменить определения «азартной игры» и «игорного бизнеса». Таким образом, новый проект запрещает деятельность интерактивных заведений и разнообразных казино онлайн, который предоставляют доступ к виртуальным азартным играм через Интернет, независимо от места расположения сервера. Кроме этого, проект закона предполагает внесение изменений в ст. 10 Закона Украины «О милиции», которые обязывают обращаться в суд милицию и предъявлять иски о финансовых санкциях, связанных с игорным бизнесом.

Так, в тексте проекта записано, что «игорный бизнес – это деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера».

В свою очередь «азартная игра – любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, что позволяет делать ставки в любой форме и возможность получить выигрыш (приз) в любом виде, результат которой полностью или частично зависит от случайности».

На прошлой неделе свои законопроекты предложили депутаты Геннадий Москаль (НУНС) и Андрей Шкиль (БЮТ). Так, Москаль в своем законопроекте предложил легализировать такие игры, как: бинго, тотализатор, цилиндрические игры (в том числе рулетка), карты или в кости, игровые автоматы и другие азартные игры. А также предлагает запретить игры в Интернете, такие как известная рулетка онлайн и покер онлайн. Еще одним пунктом законопроекта был размер уставного капитала организатора азартных игр, который должен быть не менее €2 млн. для казино, €1 млн. для игровых автоматов и €100 тыс. для букмекерских контор.

А законопроект Шкиля предусмотрел создание в Украине 3-10 игорных зон, а так же разрешить азартные игры в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и виртуальных казино. Этот законопроект вносит серьезные ограничения по месту открытия казино, а также выдвигает требование к городам с казино, население которых должно быть не менее 200 тыс. человек.

Но ни проект Шкиля, ни проект Москаля не поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Постановление об отклонении проектов зарегистрировала глава Комитета Наталия Королевская, которая ранее высказала свою критику законопроекта, предложенного Министерством финансов. В свою очередь Верховная Рада отказалась рассматривать эти законопроекты.