Тимошенко опять попросит ГПУ отпустить ее в Брюссель

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины с очередным ходатайством о возможном выезде за пределы Украины для участия в саммите Европейской народной партии, который состоится в марте в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя партии Григорий Немыря, пишет УНИАН.

«Это приглашение высказал и просил передать меня в устной форме президент ЕНП Вильфред Мартенс. Письменное приглашение поступит в ближайшие дни», - сказал Немыря.

Он добавил, что свое приглашение также обновил президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.

«И, безусловно, Юлия Тимошенко вновь обратится в Генпрокуратуру, к следователю с просьбой разрешить ей выезд в Брюссель», - сказал он.

«Увидим, будет ли вновь украинская власть наступать на те же грабли. Возможно, это какой-то такой способ политического садомазохизма, я не знаю. Но если это будет опять так, то тогда мы получим еще одно свидетельство того, что то, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с честным, объективным правосудием», - отметил Немыря.

Напомним, 31 января следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу.