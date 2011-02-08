Завтра вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Израилем

Соглашение между Украиной и Израилем об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан вступает в силу завтра, 9 февраля. Об этом сегодня напомнил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, передает Интерфакс-Украина.

«9 февраля этого года вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Израилем во исполнение соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля по отмене визового режима для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Израиля», - сказал Дикусаров.

Таким образом, граждане Украины и Израиля могут въезжать на территорию другого государства, проезжать через нее или пребывать на ней без получения визы на протяжении 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, соглашение об отмене виз между Украиной и Израилем для краткосрочных поездок граждан было подписано в июле 2010 года.