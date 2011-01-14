Обреченные на понимание

14 января 2011, 19:26

Глава МВД, «выражаясь украинской мовой», предложил депутатам «положить гору лайна».

Последний пленарный день седьмой сессии Верховной Рады был довольно насыщенным -  нардепы пригласили в парламент министра внутренних дел Анатолия Могилева и Уполномоченного ВР по правам человека Нину Карпачеву.

Министр в своем получасовом выступлении доказал, что изучение «отдельных слов» из украиноязычного романа «Святослав» принесло определенную пользу – читая с бумажки, он почти не делал ошибок. Впрочем, некоторых слов в романе, наверное, не было – ведь слово «громадяни» Могилев осилил лишь с четвертой попытки. Главу МВД немногочисленные присутствующие депутаты слушали невнимательно – тем более что его выступление было пересыпано пафосными фразами, как то: «никакое расследование преступления не стоит малейшего нарушения прав человека».

Гораздо интереснее стало, когда министру начали задавать вопросы депутаты от оппозиции. Могилев почему-то оказался очень «заведенным» и вспыхивал как спичка от любого мало-мальски серьезного обвинения в свой адрес. Особые страсти разгорелись в зале после вопроса депутата от НУ-НС Вячеслава Коваля, который поинтересовался, почему преследуют активистов налогового Майдана, в то время как активистами ПР, которые почти оккупировали Киев в канун президентских выборов (и нанесли немалый ущерб коммунальной собственности) правоохранители не интересуются. Могилев заявил, что это вопрос не к нему, а к его предшественникам на посту. Министр привел пример некой «недавней акции», на которой «посреди улицы поставлены были бочки, на которых было написано «Власність народного депутата» - вроде трогать нельзя. Объяснили народу, что стучать в бочки – это мелкое хулиганство под стенами жилых домов». Развивая свою мысль, глава МВД привел более чем оригинальный пример: «Давайте завтра положим гору лайна - выражаясь украинской мовой, и поставим табличку, что «це продукт життєдіяльності і власність народного депутата». І нехай воно в Києві лежить».  Его слова вызвали бурю аплодисментов в коалиционной части зала и в ложе прессы, и возмущение в секторах оппозиционеров. Целый ряд представителей НУ-НС со своих мест что-то кричали в адрес спикера, так что ему пришлось на это отреагировать. «Я говорю: помолчи», - сказал он кому-то из коллег. Зазвенел даже парламентский звонок, призванный успокаивать особо негодующих нардепов.

Усмирить оппозиционеров вызвался известный парламентский шутник Ярослав Сухой. Он отправился в сектор оппозиции, но был оттуда изгнан со словами: «Ты, иди на свое место!».

Тем временем Могилев сделал более чем резонансное заявление: оказывается, по данным милиции, в Киеве 22 января, в День Соборности, будет «кровопролитие». Напомним, именно на этот день в столице запланированы акции протеста против нарушения прав человека и преследования активистов налогового Майдана, которые будут проходить под патронатом «Батькивщины». Организаторов акций Могилев сурово предупредил: «Сил и средств у нас хватит, чтобы ответили все, кто это делал».

Спросили Могилева и о преследовании писательницы Марии Матиос, и об обыске у журналистки Елены Белозерской. Эти вопросы вызвали у Могилева бурю праведного гнева. «Вы раздуваете мыльный пузырь из ничего», - активно размахивая руками, комментировал он интерес милиции к Матиос. «На сайтах, которые изъяли там у нее (у Белозерской, которую Могилев упрямо называл «Билозир». - Авт.), изымаем – инструкция по изготовлению напалма. Это мы к чему придем с такой демократией?», - негодовал Могилев. По собственной инициативе министр упомянул о массовых арестах членов организации «Тризуб», попытавшись выставить их ярыми уголовниками: «У него дома изымается еще револьвер с патронами, говорите о подкидывании. А второй, у которого изъяли пистолет, до этого судим в Харькове за кражу 8 автоматов из воинской части – к 6 шести годам лишения свободы. Там компания вся эта одинаковая», - перекрикивал Могилев шум в зале.

Час вопросов к правительству закончился, и Могилев со словами «Дякую всем присутствующим. Готовый спилкуватысь у будь-який час» покинул трибуну. Через час должна была выступать Нина Карпачева, а пока в кулуарах регионалы пытались объяснить журналистам свое видение вчерашнего решения чешской власти о предоставлении экс-министру Данилишину политического убежища. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что в Европе признали факт наличия в нашей стране политических репрессий. Это подтвердил «Главреду» и первый замглавы комитета по международным отношениям Тарас Чорновил: «Украине дали не предупреждение, а показали красную карточку. Теперь мы можем оказаться в ситуации 2003-го года, когда, чтобы не сидеть рядом с Кучмой, руководство США и Великобритании попросило прибегнуть к манипуляциям с алфавитами. И нет сомнений, что это не чехи сами решили так поступить, это фактически решение Евросоюза». Опрошенные «Главредом» бютовцы клялись, что они тут ни при чем, и, кроме поездки в Чехию депутата Сергея Власенко сразу после задержания там Данилишина, никаких других попыток повлиять на ситуацию они не предпринимали. «Это знак нам от всего Евросоюза», - повторяли они.

Но Партия регионов не была бы Партией регионов, если бы не попыталась обратить ситуацию в свою пользу. В условиях бойкота Михаила Чечетова роль перекрашивателя черного в белое взял на себя Вадим Колесниченко. «Если такое решение о политическом убежище для Данилишина действительно принято, то коррупционная цепочка действий правительства Тимошенко раскинула свои руки и на Европу», - заявил он. «Главред» попытался выяснить, означают ли эти слова подозрение в попытке подкупа чехов со стороны Тимошенко. Вадим Васильевич понял, что заявлять о подкупе бютовцами чешского МВД – это уже слишком, поэтому просто выразил удивление, как это Данилишин мог получить политическое убежище, при том, что сам политикой не занимался.

Тем временем в зале появилась Нина Карпачева и полчаса рассказывала депутатам (которых стало еще меньше, чем ранее) о проблемах с защитой прав украинских граждан в судах, прав трудовых иммигрантов и т.д.

Однако все ждали ее реакции на уголовное преследование представителей оппозиции, прежде всего Юрия Луценко. Омбудсмен более чем резко отозвалась об аресте Луценко, указав, что «он проводился с грубым нарушением его прав», и что она обращалась в суд с ходатайствами об изменении меры пресечения экс-министру. Впрочем, Карпачева тут же принялась убеждать, что во время полуторачасового общения с ней Юрий Витальевич не жаловался на условия своего задержания. А просьбу нунсовца Вячеслава Кириленко организовать встречу самих нардепов с Луценко Карпачева вообще пропустила мимо ушей.

Пора было закрывать сессию. В ложе правительства появилась вся чиновничья элита страны во главе с Николаем Азаровым. Владимир Литвин вышел на трибуну для произнесения заключительной речи. По сути, речь спикера свелась к фразе кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно». «Мы начали находить компромисс и поняли, что силой нельзя передавить друг друга», - говорил спикер красивые слова. Это вызвало большое возмущение среди оппозиционеров – воспоминания о «кровавом четверге», когда одна часть депутатов передавила другую именно грубой силой, еще слишком свежи. «Мы обречены на взаимопонимание», - констатировал Литвин. Действительно, во время этой парламентской сессии чувство обреченности парламента все нарастало.

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