После 13 февраля украинцев в Египте уже не будет - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют возвращение всех украинских туристов из Египта до 13 февраля. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«До 13 февраля этого года в Украину должны вернуться все туристы», - сказал Дикусаров, добавив, что по информации туроператоров, на данный момент в Египте находятся около 1 тыс. украинцев.

Представитель МИДа также отметил, что ситуация в Египте в определенной мере стабилизировалась, количество обращений граждан Украины в посольство существенно снизилось.

«Положительной оценки заслуживает начало диалога между представителями египетской власти и оппозиции», - подчеркнул он.

Дикусаров добавил, что внешнеполитическое ведомство продолжает отслеживать ситуацию как в Египте, так и в Тунисе, Йемене и Иордании.

Напомним, 6 февраля в Украину из Египта вернулись 157 граждан.