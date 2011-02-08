Литвин: На развитие инфраструктуры на Житомирщине выделено свыше 60 млн

Попытки реформировать экономику не будут иметь никаких перспектив без заботы об обустройстве социальной сферы в районах и селах.

Об этом сегодня заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин во время рабочей поездки на Житомирщину, сообщили в пресс-службе парламента.

Во время своего визита на Житомирщину спикер парламента посетил Красноармейскую центральную районную больницу, ознакомился с ходом строительных работ 3-го корпуса стационара и пообщался с медицинскими работниками.

По его словам, на отделку фасада и установку автономной котельной больницы было дополнительно выделено из бюджета 8 млн грн.

В целом, отметил Литвин, на Житомирскую область выделено более 60 млн грн. дополнительных субвенций, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры в пяти районах региона.

«Попытки реформирования экономики не будут иметь никакой перспективы, если не будет кому работать, поэтому крайне нужно беспокойство о развитии социальной сферы в районах и селах», – подчеркнул Литвин.