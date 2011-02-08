Яценюк предлагает сажать депутатов на 7 лет за голосования чужими карточками

Народный депутат Украины Арсений Яценюк внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил наказывать депутатов за голосование чужими карточками лишением воли до семи лет. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе партии «Фронт змин».

В частности, законопроектом предусмотрена криминальная ответственность за использование карточки другого народного депутата или ее дубликата при регистрации и голосовании с помощью электронной системы (лишение свободы от 5 до 7 годов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет).

Кроме того, Яценюк требует ввести криминальную ответственность за несанкционированное вмешательство в работу электронной системы голосования Верховной Рады (ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без такого).

«Нужно наконец покончить с практикой, когда десять депутатов голосуют за 250… Депутатам следует напомнить, что их избирают не как карточку, а как личность, которая несет персональную ответственность перед избирателем. Иначе такой парламент можно просто распустить. Несколько десятков депутатов тремя сотнями карточек продлили свою комфортную жизнь еще на полтора года. Завтра они таким же неконституционным способом изменят государственный строй или отдадут соседям часть украинской территории. За надругательство над Конституцией должна быть предусмотрена ответственность, если мораль в обществе не работает», - подчеркнул Яценюк.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что готов лично выдавать карточки для голосования народным депутатам, чтобы снять все споры вокруг голосования карточками отсутствующих депутатов.