На крымских чиновников завели дело за торговлю достопримечательностями

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Криминального кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Кореизского поселкового совета.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ, чиновники подозреваются в противоправном отчуждении имущества Кореизской больничной амбулатории.

«В результате незаконных действий должностных лиц вопреки требованиям законодательства о приватизации из собственности территориального общества выбыли объекты недвижимости, которые являются достопримечательностями истории и культуры и оцениваются в 1,2 млн грн», - сказано в сообщении.

На данный момент по делу проводится следствие.