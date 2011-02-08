Луценко призвал выключить «зомбоящик» и начать читать книги

Экс-глава МВД Юрий Луценко написал очередное письмо из СИЗО, в котором раскритиковал современное телевиденье и музыку, сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Спасите наши души - выключите зомбоящик, возьмите книги Андруховича, Забужко, Костенко, Загребельного, Иваничука, Дзюбы, Грабовского, Шкляра, Мушкетика, Шахид-Горского, Винграновского, Стуса», - пишет Луценко.

«Выключите быдлячий шансон в авто и на работе. Полечитесь Квиткой Цисык, «Пиккардийской Терцией», Ивасюком, Чубаем», - призвал политик в письме.

По мнению Луценко, в нынешней Украине «очень важно остаться не только культурным человеком, но и украинцем».

«Стопроцентно права Лина Костенко: «У нас теперь такая свобода, как мусоропровод прорвало. Свобода хамства, свобода невежества, свобода ненависти к Украине. Все, что есть низменного и враждебного, греется под солнцем нашей демократии. Украиной правят люди, которые ее не любят и которые им чужды», - написал экс-глава МВД.

Луценко также отметил, что после прошедших выборов, «когда разочарование и безнадежность захватила общество», его «дважды спасли книги».