15 тысяч солдат останутся без питания уже сегодня

Ряд воинских частей Киевского, Харьковского, Днепропетровского, Полтавского, Сумского и Донецкого регионов могут остаться без питания уже сегодня. Об этом сообщила замдиректора ООО «Ивала» Ольга Ларина, передает Интерфакс-Украина.

«Мы вынуждены приостановить организацию питания в армии, мы вынуждены остановить питание 15 тысяч военнослужащих. Потому что таково решение министра обороны. Потому что министр обороны сообщил, что он, скорее, посадит на сухпаек 15 тысяч военнослужащих, но фирмы, которые планируют зайти на этот рынок, зайдут», - сказала Ларина.

По ее словам, Минобороны намеренно не подписывает договора о закупке услуг, чтобы создать условия для банкротства предприятия.

Она также отметила, что «несмотря на то давление, которое испытываем в течение 9 месяцев», «Ивала» обеспечивает качественное и своевременное питание.

Кроме того, Ларина сообщила, что долг Министерства обороны перед ООО «Ивала» превышает 85 млн грн, услуги не оплачиваются с августа 2010 года.