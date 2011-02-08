Второе письмо Луценко из СИЗО: «Спасите наши души» (Полный текст)

8 февраля 2011, 14:25

Экс-министр внутренних дел, лидер партии «Народная самооборона» написал письмо из СИЗО, в котором он сокрушается по поводу отсутствия всего украинского в телеэфире. Напомним, в своем первом письме от 27 января 2011 г. Луценко сообщил, что за месяц, проведенный в СИЗО, он не получил для ознакомления ни одной страницы материалов о возбужденном против него криминальном деле.

Наводим полный текст второго письма Юрия Луценко из СИЗО.

Юрий Луценко. Письмо из тюрьмы № 2. «SOS. (спасите наши души)»

В тюрьме все ощущаешь концентрирование – белизну снега и хвост крысы, вкус свежего черного хлеба и рукопожатие поддержки в коридоре.

Но особый контраст я ощутил на шестой неделе ареста, когда наконец получил от друзей книгу «Записки українського самашедшого» Лины Костенко.

Все время до этого, долгие 38 суток, прокуратура мной практически не интересовалась – ни уголовных дел, ни книг, мне читать не давали. Поэтому я был обречен на смотрение телевиденья (репертуар, правда, ограниченный – нет 5 канала, ТВі, 24 канала). Никогда в жизни я еще столько не смотрел телевизор, и никогда еще не было так гадко на душе от увиденного!

Пока бизнес и политика еще так-сяк бьются в клещах «принуждения к братскому союзу» за наш счет, духовно нас уже окунули в Русский мир. Гремучая смесь торжества криминала, культа продажности и имперского мочилова инородцев в сортирах льется на всех украинских ТВ-кнопках.

Клянусь – невыветриваемый запах баланды и немытого тряпья, пропитавший за 150 лет Катерининское здание Лукьяновской тюрьмы, не давит так, как эта духовная вонь.

Новости фактически остались последними островками украинского – может несовершенными из-за политического давления, но окнами в жизнь нашей страны. За редким исключением программы переведены в режим «для дебилов» а-ля рюс.

На каналах исчез не только украинский язык, исчезла Украина. Даже в Новый год – что было украинского в программах? Только неутомимая Сердючка плюс несравненный «чтец-декламатор» брехни о победе над кризисом Азаров. Все! В Новый год – в Украине Януковича –уже и петь было некому. Почему песенная когда-то Украина должна была давиться старым жмыхом московской вечно молодой колоды артистов?

Почему на традиционных «голубых огоньках» мы слушали поздравления не нашим героям? Неужели у нас не было победы «Шахтера», братьев Кличко, юбилея театра им. Франко, в конце концов – народных звезд «Х-фактора»?

Почему карнавал идиотизма мыльных постановок идет исключительно в русских декорациях?

Почему теперь даже в сатирических шоу, кроме чудом живого «95-го квартала», нас натужно пытаются смешить персонажами в российских погонах и под российским гербом?

Как по мне, цель ТВ-экспансии предельно четка: забудь о настоящей истории – смотри маразм «Рюрики». Оставь мораль прошлого – смакуй обмен матерей и жен. Не парься будущим – живи псевдоэмоциями ГМО-сериалов.

Не спасает ситуацию наличие отдельных проявлений украинского. Рождественские звезды, колядки, шопки и Меланка из «Країни мрій» Скрипки зажигают сердца. И все же это, скорее, дозволенная резервация для детей и туристов. В такой мизерной пропорции украинское на праздники разрешается как легкий акцент усмиренной колониальной Хохляндии.

Я вовсе не русофоб – с удовольствием читаю и говорю на русском.

Я просто не хочу, чтобы их войны на Кавказе, расистские погромы возле Кремля ради рабской желудочно-ориентированной жизни формировали через ТВ будущее моей страны.

Когда-то в детстве, у бабки в черниговском селе Козелец мне показали фокус. Брали курицу, привязывали ее веревкой за ногу к колышку. Потом вокруг проводили круг – так, чтобы привязанная птица не могла его пересечь. Потом курице закрывали глаза ладонью и отвязывали ногу. Фокус был в том, что уже свободная курица после этого никогда не пересекала очерченного круга!

Я не писал бы обо всем этом, дабы просто очередной раз поплакать над Украиной. Не люблю этой привычки многих патриотов.

Пишу, потому что, кажется, знаю, что делать в этой якобы безнадежной мути очерченного вокруг нас круга. Не стоит выбирать свою миссию только между Герасимом и Му-Му. Мы не должны быть ни палачом по принуждению, ни безмолвной жертвой. Будем людьми, которые по-настоящему любят и ненавидят, строят и борются.

За два дня я проглотил «Записки…» Лины Костенко. Сколько живых мыслей, искренних эмоций, верных выводов! Как свежий воздух в час ежедневной прогулки, полагающейся заключенным, такие книги, очевидно, необходимы тем, кто хочет оставаться людьми в Украине.

Спасите наши души – выключите зомбоящик, возьмите книги Андруховича, Забужко, Костенко, Загребельного, Иванычука, Дзюбы, Грабовского, Шкляра, Мушкетика, Горлис-Горского, Винграновского, Стуса.

Выключите быдлячий шансон в машине и на работе. Полечитесь Квиткой Цисык, «Пикардийской терцией», Ивасюком, Чубаем.

Конечно, кислород настоящих эмоций ждет у Чехова, Достоевского, Шукшина, Булгакова, Бердяева, Хемингуэя. Ремарка, Сэлинджера, Мураками, Гендинга, Маркеса, Бродского, Шекспира, Ахматовой, Блока.

Но я думаю, что в нынешней Украине очень важно остаться не только культурным человеком, но и украинцем. Стопроцентно права Лина Костенко: «У нас теперь такая свобода, как будто мусоропровод прорвало. Свобода хамства, свобода невежества, свобода ненависти к Украине. Все, что есть никчемного и враждебного, выгревается под солнцем нашей демократии. Украиной правят люди, которые ее не любят и которая им чужда».

После прошедших выборов, когда разочарование и безнадежность захватила общество, меня дважды спасли книги. «Музей забытых секретов» пани Забужко пронзительно подтвердил – в каждом времени есть место для подлости и предательства, а есть место для верности и жертвенности. Новая книга пани Костенко учит тому же – линию обороны фронта национального достоинства должны держать не только мертвые герои, но и живые украинцы.

SOS!

P.S. Отдельная благодарность моей теще Стефании Антоновне, которая первой, еще год назад показала пример выключения агрессивно чужих ТВ-програм.

Юрий Луценко

08.02.2011

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