Лужков обратился за визой в посольство Британии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков обратился за британской визой, однако претендовать на вид на жительство в Великобритании он не собирается, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

«Буквально в понедельник, 7 февраля, Лужков обратился в посольство Великобритании в РФ за визой, которая необходима экс-градоначальнику, чтобы посещать дочерей, обучающихся в этой стране», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, обращаться с просьбой дать ему вид на жительство в Великобритании Лужков не намерен.

Напомним, в середине января нынешнего года Лужков подал прошение на получение вида на жительство в Латвии.