В Полтаве памятник Мазепе появится только после отмашки Януковича - мэр

Мэрия Полтавы даст разрешение на установку в городе памятника гетману Ивану Мазепе, если Верховная Рада примет соответствующее решение, а Президент подпишет его.

Об этом сказал мэр Полтавы Александр Мамай, передает Украинская правда.

По его мнению, решение об установке памятника Мазепе - это политический вопрос, и его должно принимать руководство страны, а не города.

«По моему убеждению, мэр должен заниматься дорогами, троллейбусами, питанием детей в школах и детских садиках и так далее. Что касается Мазепы, уверен на 100%, что это политический вопрос. Он лишь искусственно разделяет полтавчан. Если Верховная Рада примет решение, и его подпишет Президент, я его выполню, каким бы оно ни было», - сказал Мамай.

При этом мэр Полтавы отметил, что если бы вопрос об установке памятника все-таки выносился на рассмотрение горсовета, он воздержался бы от голосования.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Ющенко пообещал инициировать сбор подписей за установку памятника Мазепе.