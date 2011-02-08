Коммунисты обнаружили в Администрации Президента националистов

В Администрации Президента Украины работают националисты. Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай Кравченко, пишет УНИАН.

По словам Кравченко, сегодня «неонацисты» слишком часто присутствуют на центральных телеканалах, что свидетельствует о серьезной финансовой поддержке правых сил какой-то мощной структурой.

«Присутствие на центральных каналах кому-то выгодно. Идет финансирование «Свободы» с целью получения определенных дивидендов на Западной Украине. Этот вопрос будет ставиться перед Президентом и Кабинетом Министров по поводу того, что шутить с неонацизмом нельзя. Но, вы знаете, что в определенных кругах в Администрации Президента присутствуют люди, которые представляют интересы националистических организаций», - заявил коммунист.

Он также сообщил, что КПУ обеспокоена поведением националистических сил в Донецке.

«Во Львове в гостиницах работает три российских телеканала, а у нас в Донецке в гостиницах ни одного российского канала нет. Реакции на то, как нацики осквернили памятник, - никакой. Это нас тревожит, и мы за этим следим», - сказал народный депутат.