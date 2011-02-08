Коммунисты провели митинг против реформ нынешней власти (ФОТО)

Сегодня в Донецке состоялся митинг сторонников Коммунистической партии Украины из Донецкой и Луганской областей под названием «Донбасс против антинародных реформ», сообщает УНИАН.

Участники акции с 10 часов утра до 12 часов дня пикетировали здание Донецкой областной администрации. Они протестовали против реформ в сфере пенсионного обеспечения, трудового законодательства, повышения коммунальных тарифов и оптимизации сети медицинских и образовательных учреждений.

По данным КПУ, для участия в митинге зарегистрировались 1430 человек.

По итогам акции была принята резолюция, которая будет направлена Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, Верховной Раде и председателю Донецкой облгосадминистрации Анатолию Близнюку.

В резолюции участники митинга, в частности, требуют от Кабинета Министров и парламента не принимать Трудовой кодекс, отменить пеню при оплате коммунальных тарифов и отказаться от оптимизации больниц и школ.

«Для того чтобы избежать повышения тарифов, власть должна быть настоящим хозяином в своем государстве. А государство сегодня все больше и больше сбрасывает с себя обязательства перед населением, и делает все, чтобы забрать у населения последние деньги», - отметил народный депутат от КПУ Николай Кравченко.

Он также добавил, что государство должно взять на себя часть расходов по содержанию сферы ЖКХ. Таким образом удастся избежать повышения тарифов.

Подобные митинги до 20 февраля пройдут во всех городах Донецкой области. В дальнейшем, как утверждают в КПУ, акции протеста против «антинародных реформ» пройдут по всей Украине.

Напомним, ранее лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил, что до 20 февраля КПУ проведет во всех регионах Украины массовые мероприятия, направленные против принятия пенсионной реформы.

Фото: «Остров»