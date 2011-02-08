Литвин: Янукович сделал для Украины все, что мог

Виктор Янукович за год своего президентства «сделал максимум из того, что он мог сделать». Об этом на пресс-конференции в Житомирской области заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, пишет УНИАН.

В частности, Литвин сообщил, что вчера разговаривал по телефону с Януковичем, и поскольку вчера прошел год со дня второго тура президентских выборов, то он «по случаю поздравил его с годовщиной».

В то же время, по словам Литвина, у него возникло такое ощущение, что Янукович по своей занятости «не очень акцентировал внимание на этом моменте».

Литвин также подчеркнул: «Я критику оставлю оппонентам Президента Украины. Я считаю, что он сделал максимум из того, что он мог сделать».

При этом он добавил, что, очевидно, «не всем Президент может быть доволен», но «главное, что удалось внести определенность в нашу жизнь».

В то же время, говоря о годе президентства Януковича, Литвин отметил: «В наших условиях год – это чрезвычайно малый срок».

Напомним, ранее Владимир Литвин сообщил, что нынешняя сессия Верховной Рады во многом станет определяющей для судьбы Украины.