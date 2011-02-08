Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос

Почти треть россиян всерьез полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, причем за последние четыре года число таких респондентов даже увеличилось (с 28% до 32%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в отмечаемый 8 февраля День науки, сообщает ZN.UA.

Чуть меньшая доля россиян утверждают, что первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры (29%).

Большинство россиян уверены, что радиоактивность — дело рук человеческих (55%). Россияне также убеждены в том, что антибиотики убивают вирусы так же, как и бактерии (46%). Около четверти ошибочно полагают, что лазер работает, фокусируя звуковые волны (26%).

Пятая часть опрошенных всерьез уверены, что пол ребенка определяют гены матери (20% против 25% в 2007 году) и что полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за один месяц (с 14% в 2007 году до 20% в 2011 году). Примерно такая же доля россиян отрицают, что электроны меньше атомов (18%).

Несколько реже россияне склонны отрицать тот факт, что кислород, которым мы дышим, производят растения (14%) и что радиоактивное молоко можно сделать безвредным, прокипятив его (11%).