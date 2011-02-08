Бродский в шоке от цен на услуги нотариуса

В Украине в среднем одной семье нотариус обходится больше чем в 3 тысяч гривен в год, притом, что средняя зарплата по стране - 2,2 тысячи гривен. Таковы результаты проведенного Госкомпредпринимательства мониторинга цен на услуги нотариусов в Украине, пишет ZN.UA.

«Это значит, что один член семьи почти месяц работает, чтобы оплатить возможные услуги нотариуса», - ужаснулся в своем блоге глава ведомства Михаил Бродский, комментируя результаты мониторинга.

Он также сетует на то, что получить какую-либо доверенность обычному человеку стоит несколько сотен гривен, в то время как себестоимость самой доверенности для нотариуса составляет 51 грн. При этом, чтобы получить какую-то услугу нотариуса, необходимо потратить от 20 минут до 2 дней, а у государственных нотариусов - до 4-х дней.

«Услуги нотариусов - это одна система поборов. Техосмотр - вторая, МРЭО - третья, всевозможные админуслуги - четвертая. Дерегулировать нужно все», – подытожил Бродский.

Напомним, согласно данным Минюста, в течение 2010 года почти 13 млн граждан, то есть практически каждый 3-4 украинец, обращались за услугами к нотариусам.