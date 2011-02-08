Литвин поделил оппозицию: оппозиция к Президенту, оппозиция Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что в Украине есть «оппозиция к Президенту и есть оппозиция Президента».

Как передает УНИАН, такое мнение спикер парламента выразил, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области.

Он отметил, что «есть разные оппозиции, которые критикуют и бегают сразу, - это же не секрет ни для кого». По мнению Литвина, оппозиция в стране должна существовать, потому что если ее не будет, то установится «политический застой». В то же время он добавил, что оппозиционные политические силы в Украине «выиграли бы, если бы больше вносили альтернативных предложений».

Литвин прогнозирует, что «когда будем приближаться к 2012 году, то основная масса политиков и политических сил дружно перейдет в оппозицию, действуя по традиции, что из оппозиции лучше получить власть». «Я генетически не воспринимаю эти войны», - сказал он.

По словам спикера, целесообразно было бы заключить своеобразный пакт на несколько лет. «Власть должна делать работу, а оппозиция должна аргументированно критиковать», - отметил он.

Вместе с тем Литвин признал, что во время своего выступления на открытии восьмой сессии Верховной Рады сделал ошибку. Он отметил, что его раскритиковали за «неудачную фразу, что критиковать – это рабская черта». «Эта фраза не мне принадлежит, это слова одного из американских президентов», - объяснил председатель ВР. «Я понимаю, что бестактно было с моей стороны так говорить», - добавил он.

Во время пресс-конференции Литвин четко не ответил на вопрос журналистов, преследуется ли оппозиция. Он лишь отметил, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении политиков, так, понятно, что будут говорить о политическом подтексте этих дел. В то же время он отметил: «Я стоял и стою на позиции, что должна быть максимальная прозрачность во всех этих вопросах».

Отвечая на вопрос, почему голосование относительно изменений в Конституцию Украины в части сроков проведения парламентских и президентских выборов было перенесено на 1 февраля, Литвин отметил, что к нему подходили депутаты из оппозиционных фракций и говорили, что их заставляют в четверг, 3 февраля, блокировать трибуну. По его словам, за изменения в Конституцию парламент голосовал 1 февраля, поскольку «попросили нас, потому что в четверг сказали: «нас будут гнать на трибуну, а нам этого не хочется, и мы сами заинтересованы, чтобы была определенность».